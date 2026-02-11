Песков объяснил неисполнением закона замедление Telegram в РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с замедлением работы мессенджера Telegram в России из-за несоблюдения им требований законодательства.

В интервью ТАСС он сказал, что знает о решении Роскомнадзора замедлять работу Telegram в связи с тем, что компания не выполняет требования российского законодательства.

«Очень жаль, что компания не выполняет требования, но есть закон, который нужно выполнять», - подчеркнул Песков.

Роскомнадзор с 10 февраля усилил ограничения в работе мессенджера, что привело к проблемам с отправкой сообщений и загрузкой медиа. В ведомстве заявили, что Telegram по-прежнему не исполняет требования закона, в связи с чем меры по ограничению будут продолжены.

Ранее, в августе 2025 года, были ограничены звонки через мессенджер из-за его использования для обмана, вымогательства и киберпреступлений. Пользователи в России 9 и 10 февраля жаловались на перебои в работе мессенджера.