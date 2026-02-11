МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Песков объяснил неисполнением закона замедление Telegram в РФ

Представитель Кремля выразил сожаление из-за этого решения руководства мессенджера.
Дима Иванов 11-02-2026 08:33
© Фото: Silas Stein, dpa, Globallookpress

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с замедлением работы мессенджера Telegram в России из-за несоблюдения им требований законодательства.

В интервью ТАСС он сказал, что знает о решении Роскомнадзора замедлять работу Telegram в связи с тем, что компания не выполняет требования российского законодательства.

«Очень жаль, что компания не выполняет требования, но есть закон, который нужно выполнять», - подчеркнул Песков.

Роскомнадзор с 10 февраля усилил ограничения в работе мессенджера, что привело к проблемам с отправкой сообщений и загрузкой медиа. В ведомстве заявили, что Telegram по-прежнему не исполняет требования закона, в связи с чем меры по ограничению будут продолжены.

Ранее, в августе 2025 года, были ограничены звонки через мессенджер из-за его использования для обмана, вымогательства и киберпреступлений. Пользователи в России 9 и 10 февраля жаловались на перебои в работе мессенджера.

#роскомнадзор #Дмитрий Песков #Telegram
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Оружие Египта
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
4
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
5
Военные инженеры Будды
6
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
7
ФСВТС России
8
Морская пехота. 320 лет во славу России
9
Станкостроение. Часть 4
10
Ка-32
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 