Песков назвал условия для разблокировки WhatsApp*

Возобновление полноценной работы WhatsApp* в России возможно при соблюдении российского законодательства и готовности к диалогу. Об этом в интервью «НЬЮМ ТАСС» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это вопрос выполнения законодательства. Если корпорация Meta* будет его выполнять, она вступит в диалог с российскими властями, и тогда появится возможность договориться», - сказал Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что в случае сохранения бескомпромиссной позиции и игнорирования требований российского законодательства шансов на возобновление работы нет. По тем же причинам в России начали замедлять Telegram.

«Если же корпорация продолжит занимать такую же бескомпромиссную позицию и игнорировать требования российского законодательства, то тогда шансов нет», - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

В марте 2022 года Тверской суд Москвы признал компанию Meta* (владелец WhatsApp*, Facebook* и Instagram*) экстремистской организацией и запретил ее деятельность в РФ из-за материалов с призывами к насилию в отношении российских военных. При этом WhatsApp* тогда не заблокировали, объяснив отсутствием функций публичного распространения информации.

Проблемы начались позже: в 2023 году мессенджер оштрафовали за отказ удалять запрещенный контент. В 2025 году ограничения усилились - 13 августа Роскомнадзор заблокировал голосовые и видеозвонки в WhatsApp и Telegram, мотивируя борьбой с мошенничеством, вербовкой и террористической деятельностью.

В октябре-ноябре 2025 года ввели частичные ограничения: замедление отправки медиафайлов, а 28 ноября Роскомнадзор предупредил о возможной полной блокировке за невыполнение требований законодательства.

11 февраля 2026 года домен whatsapp.com и связанные ресурсы удалили из Национальной системы доменных имен (НСДИ) Роскомнадзора, что привело к полной блокировке мессенджера в России.

*Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.