Орбан: еженедельно происходят события, которые толкают Европу к войне

Новые события, которые приближают Европу к войне, происходят еженедельно. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Каждую неделю происходят новые события, которые приближают Европу к войне», - цитирует его пост в соцсетях RT.

Таким образом, он раскритиковал слова генсека НАТО Марка Рютте о необходимости разместить войска альянса на Украине. Кроме того, он обратил внимание на высказывания главы Европейской народной партии в ЕП Манфреда Вебера, который ранее заявил о своем желании видеть в зоне спецоперации «с европейским флагом на форме». Орбан подчеркнул, что не допустит участия Будапешта в конфликте.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Брюссель каждый день пытается вовлечь страну в конфликт. По его словам, давление на венгерское правительство осуществляется постоянно, и его цель - изменить позицию страны в отношении конфликта.