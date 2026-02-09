МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Орбан: еженедельно происходят события, которые толкают Европу к войне

Премьер Венгрии раскритиковал Рютте за его слова о необходимости разместить войска НАТО на Украине.
Глеб Владовский 09-02-2026 22:17
© Фото: David Balogh, XinHua, Globallookpress

Новые события, которые приближают Европу к войне, происходят еженедельно. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Каждую неделю происходят новые события, которые приближают Европу к войне», - цитирует его пост в соцсетях RT.

Таким образом, он раскритиковал слова генсека НАТО Марка Рютте о необходимости разместить войска альянса на Украине. Кроме того, он обратил внимание на высказывания главы Европейской народной партии в ЕП Манфреда Вебера, который ранее заявил о своем желании видеть в зоне спецоперации «с европейским флагом на форме». Орбан подчеркнул, что не допустит участия Будапешта в конфликте.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Брюссель каждый день пытается вовлечь страну в конфликт. По его словам, давление на венгерское правительство осуществляется постоянно, и его цель - изменить позицию страны в отношении конфликта.

#в стране и мире #евросоюз #Венгрия #Виктор Орбан #Марк Рютте
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Оружие Египта
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
4
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
5
Военные инженеры Будды
6
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
7
ФСВТС России
8
Морская пехота. 320 лет во славу России
9
Станкостроение. Часть 4
10
Ка-32
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 