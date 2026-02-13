La Repubblica: Мерц считает Макрона предателем из-за кредита для Украины

Месть немецкого канцлера Фридриха Мерца французскому президенту Эмманюэлю Макрону из-за провала инициативы по использованию замороженных российских активов на нужды Украины может привести к расколу в Европейском союзе. Об этом 12 февраля сообщила итальянская газета La Repubblica.

В декабре 2025 года на саммите ЕС лидеры стран договорились предоставить Украине кредит в размере 90 миллиардов евро из общего бюджета союза вместо прямого использования замороженных российских активов на сумму около 210 миллиардов евро. План по конфискации или использованию этих средств для финансирования помощи Киеву, который активно продвигал Мерц, не был принят из-за сопротивления ряда стран, включая Бельгию, где хранится основная часть активов, а также из-за позиции Франции.

Макрон в итоге поддержал альтернативный вариант с общим долгом, что было воспринято в Берлине как предательство. Об этом в комментарии Financial Times заявил анонимный высокопоставленный дипломат ЕС.

«Макрон предал Мерца, и он знает, что ему придется за это заплатить», - отметил он.

La Repubblica указывает, что такой конфликт между Парижем и Берлином угрожает единству ЕС, особенно на фоне других разногласий по вопросам конкурентоспособности, еврооблигаций и внешней политики. Мерц настаивал, что использование российских активов стало бы сигналом Москве и позволило бы избежать дополнительной нагрузки на европейских налогоплательщиков, однако план провалился.