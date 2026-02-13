МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

La Repubblica: Мерц считает Макрона предателем из-за кредита для Украины

Его месть может привести к расколу в ЕС.
Дима Иванов 13-02-2026 07:10
© Фото: IMAGO, dts Nachrichtenagentur, www.imago-images.de, Global Look Press

Месть немецкого канцлера Фридриха Мерца французскому президенту Эмманюэлю Макрону из-за провала инициативы по использованию замороженных российских активов на нужды Украины может привести к расколу в Европейском союзе. Об этом 12 февраля сообщила итальянская газета La Repubblica.

В декабре 2025 года на саммите ЕС лидеры стран договорились предоставить Украине кредит в размере 90 миллиардов евро из общего бюджета союза вместо прямого использования замороженных российских активов на сумму около 210 миллиардов евро. План по конфискации или использованию этих средств для финансирования помощи Киеву, который активно продвигал Мерц, не был принят из-за сопротивления ряда стран, включая Бельгию, где хранится основная часть активов, а также из-за позиции Франции.

Макрон в итоге поддержал альтернативный вариант с общим долгом, что было воспринято в Берлине как предательство. Об этом в комментарии Financial Times заявил анонимный высокопоставленный дипломат ЕС.

«Макрон предал Мерца, и он знает, что ему придется за это заплатить», - отметил он.

La Repubblica указывает, что такой конфликт между Парижем и Берлином угрожает единству ЕС, особенно на фоне других разногласий по вопросам конкурентоспособности, еврооблигаций и внешней политики. Мерц настаивал, что использование российских активов стало бы сигналом Москве и позволило бы избежать дополнительной нагрузки на европейских налогоплательщиков, однако план провалился.

#в стране и мире #Франция #Германия #евросоюз #эммануэль макрон #Фридрих Мерц #помощь Украине #финансирование украины
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Оружие Египта
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
4
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
5
Военные инженеры Будды
6
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
7
ФСВТС России
8
Морская пехота. 320 лет во славу России
9
Станкостроение. Часть 4
10
Ка-32
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 