Экономист: ЕС ищет основания для перевода активов РФ из Euroclear

Для того чтобы замороженные российские активы перевести из бельгийского депозитария Euroclear в другой банк, Евросоюз ищет юридическое обоснование. Об этом рассказал «Звезде» декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве России Павел Селезнев.

Экономист также отметил, что перемещение средств будет считаться противозаконным. В результате в зоне риска окажутся активы не только других стран, но и частных лиц.

«Задача заключается в том, чтобы найти какой-то удобный повод и юридическое обоснование для того, чтобы в дальнейшем эти средства использовать. Если понадобится их переместить в другой депозитарий, они (европейцы. - Прим. ред.) могут политически это решение продавить. Хотя с юридической и экономической точки зрения оно будет являться нарушением», - уточнил эксперт.

По словам собеседника телеканала, европейцы рассматривают российские активы де-факто как свою собственность. Они считают, что справедливо изъяли их в качестве ущерба, который Россия якобы нанесла Украине.

«Поэтому они будут продолжать предпринимать попытки, направленные на то, чтобы раскачать юридическую основу и юридические принципы. Неприкосновенности, суверенности этих активов. И будут стараться найти разного рода уловки», - подчеркнул Селезнев.

Ранее посол в Великобритании Андрей Келин предупредил Лондон о разрушительных последствиях для королевской финансовой системы в случае кражи российских активов.