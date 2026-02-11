МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Макрон признал, что эпоха дешевых энергоносителей для ЕС из РФ подошла к концу

По словам политика, Европе следует принять тот факт, что изменения носят не временный, а фундаментальный характер.
Тимур Юсупов 11-02-2026 23:32
© Фото: Lionel Urman, Keystone Press Agency, Global Look Press

Евросоюз был вынужден признать, что эра доступных российских энергоносителей подошла к концу. Как заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе Европейского промышленного саммита в Антверпене, ЕС больше не может рассчитывать на дешевую энергию из РФ и на этот факт необходимо обратить особое внимание.

По словам политика, после 2022 года начался необратимый процесс прекращения закупок ресурсов из России, а отягощающим фактором в данной ситуации выступили ухудшения отношений с Китаем и его отказ от роли «супермаркета» для Европы. Макрон отметил, что в 2025 году ведущим направлением для пополнения энергетических запасов в еврозоне стала Германия, в то время, как в торговых отношениях с КНР наблюдается значительный дефицит.

Кроме проблем с импортом, экономику Европы дополнительно подрывают пошлины со стороны США, которые, по мнению французского лидера, «давят» на Евросоюз. Президент подытожил свое выступление неутешительными для ЕС выводами о том, что происходящие изменения носят не временный, а структурный характер, из-за чего в долгосрочной перспективе блок европейских стран ждут фундаментальные сдвиги.

Ранее стало известно о том, что Греция и Мальта выступили против запрета Евросоюза на транспортировку российской нефти. Обе страны выразили опасения, что переход с ограничения цен на российскую нефть на полный запрет услуг, необходимых для доставки топлива, может повлиять на европейскую судоходную отрасль и цены на энергоносители.

#в стране и мире #макрон #Европа #евросоюз #эммануэль макрон #экономика ЕС #энергоресуры #энергетика ЕС
