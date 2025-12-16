МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Птахи Мадьяра» оставили позицию в Красноармейске и убежали, бросив дроны

Украинские дроноводы оставили в пункте управления боеприпасы, пульты, катушки с оптоволокном и программное обеспечение.
16-12-2025 14:11
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские военнослужащие в ходе осмотра домов и подвалов освобожденного Красноармейска обнаружили бывший пункт управления беспилотниками. Ранее он принадлежал украинским неонацистам из так называемого элитного подразделения «Птахи Мадьяра».

Отмечено, что боевики сбежали из своего логова настолько спешно, что побросали в изобилии ценное военное имущество - дроны, боеприпасы, пульты, катушки с оптоволокном, а также программное обеспечение. При этом российское оборонное ведомство подчеркнуло, что некоторых боевиков из бегущих расчетов удалось ликвидировать в ходе боя. 

В Минобороны России добавили, что жертвами этих дроноводов неоднократно становились мирные жители населенных пунктов, передвигающиеся с белыми флагами в руках. Удары, нанесенные по ним боевиками, были прицельными и не носили характер нанесенных случайно.

Ранее сообщалось, что украинские дроноводы исчезли в яркой вспышке от российского беспилотника-камикадзе «Герань-2». Удар по ним наносился в районе населенного пункта Дорошенково. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#ДНР #Донбасс #спецоперация #красноармейск #Птахи Мадьяра #Дроноводы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 