Российские военнослужащие в ходе осмотра домов и подвалов освобожденного Красноармейска обнаружили бывший пункт управления беспилотниками. Ранее он принадлежал украинским неонацистам из так называемого элитного подразделения «Птахи Мадьяра».

Отмечено, что боевики сбежали из своего логова настолько спешно, что побросали в изобилии ценное военное имущество - дроны, боеприпасы, пульты, катушки с оптоволокном, а также программное обеспечение. При этом российское оборонное ведомство подчеркнуло, что некоторых боевиков из бегущих расчетов удалось ликвидировать в ходе боя.

В Минобороны России добавили, что жертвами этих дроноводов неоднократно становились мирные жители населенных пунктов, передвигающиеся с белыми флагами в руках. Удары, нанесенные по ним боевиками, были прицельными и не носили характер нанесенных случайно.

Ранее сообщалось, что украинские дроноводы исчезли в яркой вспышке от российского беспилотника-камикадзе «Герань-2». Удар по ним наносился в районе населенного пункта Дорошенково.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.