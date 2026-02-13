В немецком Мюнхене сегодня началась ежегодная конференция по безопасности. Ее посетят главы около 50 государств. Интересно то, что в официальном пресс-релизе конференции ни словом не упомянули Украину. А главная тема - европейская безопасность и трансатлантическое сотрудничество.

Киев, кстати, желает наладить с Германией военно-техническое сотрудничество. Дабы создать иллюзию успеха Зеленский посещает собранный наспех «украинский дом», который проработает всего два дня, специально под конференцию. Он презентует общественности выставку, посвященную совместному немецко-украинскому предприятию, которое производит дроны для ВСУ. Берлин как не скрывал, так и не скрывает свою причастность к боевым действиям против России. И в целом европейские приоритеты нисколько не изменились.

«Поддержка Украины и наращивание оборонно-промышленной базы в Европе ведет Европу в правильном направлении. Давайте не попадать в ловушку российской пропаганды. Германия лидирует, оказывая Украине всю необходимую поддержку», - заявил генсек НАТО Марк Рютте.

А вот американских гарантий безопасности Киеву пока ждать не стоит, как минимум до заключения мира. Об этом сообщают несколько источников издания Politico. Так, вероятно, Трамп применяет свои рычаги давления на Зеленского.

В Мюнхене Штаты представляет госсекретарь Марко Рубио. Причем свои первые двусторонние встречи американцы проводят с китайцами. И это далеко не единственный его план на эту конференцию.

«Мы обсудим с ними (Венгрией и Словакией - Прим. ред.) этот вопрос (отказ от энергоносителей из РФ - Прим. ред.) - и то, что необходимо сделать. Я не буду вдаваться в подробности того, что мы собираемся обсуждать. В любом случае, это страны, настроенные на сотрудничество с нами, и сейчас появилась хорошая возможность встретиться», - рассказал он.

При этом сама тема российских газа и нефти в Венгрию и Словакию как бы невзначай поднимается в тот самый момент, когда в Братиславу по нефтепроводу «Дружба» с начала февраля поставки перекрыты. При этом причины сбоя не раскрываются.

В этом году участникам мюнхенской конференции предстоит работать в условиях глубочайшего раскола. На фоне коалиции желающих помочь Украине, формируется коалиция не желающих ей помогать в лице Венгрии, Словакии и Чехии. Германия от диалога с Россией далека, в то время как Франция не против наладить контакт.

Натянутыми остаются и взаимоотношения с США. Дабы угодить американцам организаторы конференции даже отозвали приглашение Ирану. Вероятно на то повлияла речь постпреда США при НАТО Мэтью Уитакера, который сравнил европейцев с зависимыми от старших детьми, которые наконец должны повзрослеть и взяться за работу.