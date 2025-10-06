МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Писториус заявил о знании Путиным немецких рефлексов и инстинктов

По словам главы оборонного ведомства ФРГ, инциденты с беспилотниками не представляли угрозы.
Глеб Владовский 2025-10-06 07:15:36
© Фото: IMAGO, James Zabel, Globallookpress

Президент РФ Владимир Путин хорошо знает немецкие рефлексы и инстинкты. Такое заявление сделал министр обороны ФРГ Борис Писториус, комментируя инциденты с дронами.

«Путин очень, очень хорошо знает Германию, как мы все знаем. Он также знаком с немецкими инстинктами и рефлексами», - сказал он в интервью изданию Handelsblatt.

Глава оборонного ведомства отметил, что БПЛА не представляли угрозы. Поэтому ситуацию следует оценивать трезво.

В ночь с 3 на 4 октября 2025 года в аэропорту Мюнхена приостановили работу из-за появления беспилотников в воздушном пространстве. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что точное происхождение этих дронов не установлено.

#в стране и мире #Германия #Владимир Путин #дроны #ФРГ #борис писториус
