Россиянам рассказали, какие услуги ЖКХ можно не оплачивать

По словам эксперта, речь идет о так называемых дополнительных жилищно-коммунальных услугах.
Глеб Владовский 13-02-2026 14:57
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости

Существует ряд жилищно-коммунальных услуг, которые необязательно оплачивать. Об этом рассказала aif.ru юрист и эксперт по защите прав потребителей Мария Свиридова.

Как отметила собеседница издания, в услуги ЖКХ изначально включены отопление, водоснабжение и капремонт. И если их не оплачивать, то доступ к ним перекроют. Однако в платежку могут включить такие пункты, как домофон или благоустройство дома и прилегающей территории. При этом управляющая компания не вправе включать в одностороннем порядке допуслуги в платежку.

«Для того чтобы включить в платежку взнос на шлагбаум и порядок его оплаты, должно быть проведено общее собрание. Мало того, решение об установке шлагбаума принимается не простым большинством», - цитирует слова юриста газета.

Свиридова также подчеркнула, что оплачивать квитанцию без допуслуг нельзя, так как в Единый платежный документ невозможно вносить корректировки. Поэтому обжаловать незаконное начисление денег можно после того, как квитанция будет оплачена. Так можно будет избежать штрафов и пени. Обратиться с письменной жалобой можно в управляющую компанию. А если нет документов, на основании которых было произведено начисление, следует обратиться в прокуратуру и жилищную инспекцию.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проведет проверки тарифов на услуги ЖКХ в ряде регионов России. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль будет внимательно следить за ситуацией вокруг повышения платежей за жилищно-коммунальное хозяйство.

