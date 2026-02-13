МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Кремле рассказали, кто возглавит делегацию РФ на переговорах с Украиной в Женеве

Песков назвал точные даты следующего раунда переговоров по Украине, которые пройдут в Женеве.
Игнат Далакян 13-02-2026 14:30
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российскую делегацию следующего раунда переговоров по Украине в Женеве возглавит помощник президента России Владимир Мединский. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«На этот раз российскую делегацию возглавит помощник президента России Мединский», - приводит РИА Новости его слова.

Как сказал Песков, следующий раунд переговоров по Украине пройдет в Женеве 17-18 февраля. Он также отметил, что встреча пройдет в трехстороннем формате между Российской Федерацией, Украиной и Соединенными Штатами.

Напомним, предыдущие два раунда трехсторонних переговоров по урегулированию украинского конфликта прошли в Объединенных Арабских Эмиратах. Первая встреча между сторонами состоялась 23-24 января, вторая - 4-5 февраля.

#Украина #Кремль #переговоры #владимир мединский #Женева
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Оружие Египта
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
4
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
5
Военные инженеры Будды
6
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
7
ФСВТС России
8
Морская пехота. 320 лет во славу России
9
Станкостроение. Часть 4
10
Ка-32
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 