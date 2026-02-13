В Кремле рассказали, кто возглавит делегацию РФ на переговорах с Украиной в Женеве

Российскую делегацию следующего раунда переговоров по Украине в Женеве возглавит помощник президента России Владимир Мединский. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«На этот раз российскую делегацию возглавит помощник президента России Мединский», - приводит РИА Новости его слова.

Как сказал Песков, следующий раунд переговоров по Украине пройдет в Женеве 17-18 февраля. Он также отметил, что встреча пройдет в трехстороннем формате между Российской Федерацией, Украиной и Соединенными Штатами.

Напомним, предыдущие два раунда трехсторонних переговоров по урегулированию украинского конфликта прошли в Объединенных Арабских Эмиратах. Первая встреча между сторонами состоялась 23-24 января, вторая - 4-5 февраля.