Crew Dragon с российским космонавтом Андреем Федяевым отправился к МКС

Для космонавта Федяева полет к МКС на корабле Crew Dragon является уже вторым.
Игнат Далакян Елизавета Пронина 13-02-2026 14:07
© Фото: Роскосмос © Видео: ТРК «Звезда»

С мыса Канаверал во Флориде стартовала космическая ракета Falcon-9 с российским космонавтом Андреем Федяевым на борту. Это уже второй полет нашего покорителя космоса на МКС.

Международный экипаж Crew-12, в который, помимо Федяева, вошли астронавты NASA Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также француженка Софи Адено, проведет на станции восемь месяцев. Эта космическая команда сменит на МКС предыдущий экипаж, который в январе досрочно вернулся на Землю из-за проблем со здоровьем у одного из астронавтов.

Андрей Федяев - первый среди космонавтов Роскосмоса, который летит к МКС на корабле Crew Dragon второй раз. И один из немногих, кто смог подготовиться к полету в сжатые сроки.

«Космические полеты для таких романтиков, как я. Да и вообще, любые полеты, в том числе на самолетах, - это просто счастье. Сейчас меня приехали провожать моя мама, моя жена и двое младших сыновей. Вот, например, играли в твистер, когда нужно наступать руками, ногами на различные цветные кружочки», - рассказал космонавт.

В Америке такая же традиция, как у нас - проводы экипажа под знаменитую песню группы «Земляне» «Трава у дома». Предполетный карантин Федяев провел в своем временном домике в Космическом центре Джонсона в Хьюстоне. Там же тренировался, сдавал последние экзамены.

«У меня уже есть опыт полета на Dragon в составе экипажа Crew-6. Здесь хотя и произошли некоторые изменения, в том числе и в действиях при аварийных ситуациях, но довольно быстро это все восстановилось в памяти. И все изменения в принципе не такие большие. Фактически моя подготовка на корабле Dragon состояла из пяти дней. То есть пять дней на подготовку ушло для того, чтобы влиться уже в существующий экипаж», - поделился Федяев.

Впервые к МКС Федяев отправился в 2023 году. В ту экспедицию он пробыл на станции 186 дней. О том, что вновь окажется там так скоро, и представить не мог. Изначально членом экипажа Crew-12 числился не менее знаменитый космонавт Олег Артемьев. Но из-за того, что он перешел на другую работу, Федяева перевели из дублирующего состава в основой. Инструкторы говорят, чтобы космонавт был готов к конкретной экспедиции, нужно заложить примерно год на тренировки: полгода - общие занятия, полгода - подготовка к утвержденному полету.

У Федяева же на это было всего около двух месяцев. Ему помогло и то, что он уже знал особенности корабля и что делать при стыковке с американским модулем.

Программу перекрестных полетов утвердили еще в июле 2022-го. С ее помощью космонавты и астронавты могут добираться до МКС как на наших «Союзах» с Байконура, так и на американских кораблях с мыса Канаверал, как в этот раз. Crew Dragon вмещает в себя до семи человек, но для миссий NASA обычно используют четыре места. Восемь двигателей, каждая капсула сертифицирована на пять полетов. Теплозащитный экран защищает корабль и его компоненты от перегрева в плотных слоях атмосферы.

Помимо Федяева, в капсуле корабля астронавты NASA Джессика Меир, Джек Хэтэуэй и астронавт Европейского космического агентства Софи Адено. На МКС они проведут около девяти месяцев.

