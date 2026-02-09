МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Космонавт Федяев угостил экипаж миссии Crew-12 борщом собственного приготовления

По словам летчика, его иностранные товарищи высоко оценили его кулинарные способности.
Тимур Юсупов 09-02-2026 04:19
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости

Космонавт из России Андрей Федяев угостил своих коллег из команды корабля Crew-12 борщом. Как пишет Life со ссылкой на предполетную пресс-конференцию летчика, блюдом угостились участники международной миссии из разных стран мира.

Федяев отметил, что Джессика Меир из американского NASA и Софи Адено из Европейского космического агентства высоко оценили его кулинарные навыки и единогласно заявили, что традиционное русское блюдо им очень понравилось.

Экипаж миссии Crew-12 отправится к Международной космической станции уже 11 февраля на корабле Dragon американской корпорации SpaceX, принадлежащей миллиардеру  Илону Маску. Помимо Андрея Федяева, Джессики Меир и Софи Адено, в состав команды также входит американский астронавт Джек Хэтэуэй.

Предыдущий экипаж МКС, с российским космонавтом Олегом Платоновым в составе, был доставлен на Землю 15 января. Экипаж было решено досрочно вернуть на Землю в связи с болезнью одного из членов.

#в стране и мире #космос #космонавты #мкс #SpaceX #Crew Dragon #борщ #андрей федяев
