ВС РФ нанесли массированный и шесть групповых ударов в зоне СВО за неделю

Удары наносились в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России.
13-02-2026 12:08
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило о серии ударов по объектам на территории Украины за прошедшую неделю. Речь идет об одном массированном и шести групповых ударах, нанесенных с 7 по 13 февраля.

Как следует из сводки Министерства обороны Российской Федерации, удары стали ответом на атаки по гражданским объектам в российских регионах.

В ведомстве заявили, что под поражение попали предприятия оборонной промышленности, объекты энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры, которые, по версии министерства, используются в интересах ВСУ. Также сообщается о поражении складов вооружения и военной техники, аэродромов, мест производства и запуска ударных беспилотников, а также пунктов временного размещения украинских подразделений и иностранных наемников.

На днях подразделения группировки войск «Восток» в ходе наступательных действий продвинулись вглубь обороны противника и установили контроль над населенным пунктом Зализничное в Запорожской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Украина #массированный удар #групповые удары
