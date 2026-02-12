RT: Эпштейн мог быть связан с пропавшим с семьей в тайге Усольцевым

Скандально известный американский финансист Джеффри Эпштейн имел косвенную связь с пропавшим в красноярской тайге предпринимателем Сергеем Усольцевым через программу «Инициатива атомных городов» (ИАГ).

Как выяснил RT, в 1998 году Эпштейн посещал закрытый город Саров - главный центр ядерной промышленности России. Поездка, по информации телеканала, происходила в рамках ИАГ, направленной на создание новых рабочих мест для бывших сотрудников ядерных производств с привлечением американских инвестиций.

Аналогичной программой сотрудничества с США, но уже в другом закрытом городе, красноярском Железногорске, руководил Сергей Усольцев через свою фирму «Международный центр развития - Железногорск». Благодаря Усольцеву в город удалось привлечь инвестиции на несколько миллионов долларов.

Сергей Усольцев, его жена Ирина и их 5-летняя дочь Арина исчезли 28 сентября 2025 года во время однодневного похода к горе Буратинка в красноярской тайге. Семья ушла в лес и не вернулась. Поиски, включая работу волонтеров и силовиков, не дали результатов - следов и тел до сих пор не обнаружено.

После исчезновения появились версии о возможном тайном побеге семьи за границу, которые обосновывали «чувствительной» деятельностью Усольцева в 1990-х годах и предполагаемой связью с гостайной. Сын Ирины Усольцевой от первого брака Даниил Баталов рассказывал о звонках из-за границы после пропажи, а некоторые знакомые утверждали, что семью якобы видели в Таиланде. Поиски приостанавливали, но возобновили в конце января 2026 года по поручению следователя.