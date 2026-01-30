Спасатели возобновили поиски бесследно пропавшей семьи Усольцевых

В красноярской тайге возобновили поиски пропавшей семьи Усольцевых по заявке правоохранительных органов. Об этом сообщили в краевой службе КГКУ «Спасатель».

Спасателей Красноярского поисково-спасательного отряда 30 и 31 января задействовали в поисках на территории деревни Кутурчин. Работы проводятся по заявке правоохранительных органов, цитирует 360.ru сообщение спасателей.

Семья Усольцевых - 64-летний Сергей, его 48-летняя жена Ирина и их 5-летняя дочь Арина - пропала 28 сентября 2025 года во время туристического похода в окрестностях поселка Кутурчин. Они направились к скалам на горном хребте, но перестали выходить на связь - несмотря на масштабные поиски, семью так и не нашли. По факту исчезновения возбуждено уголовное дело.

Активные поиски завершились в октябре 2025 года, после чего они перешли в режим точечных задач. Первоначально планировалось возобновить масштабные работы весной 2026 года после схода снега.