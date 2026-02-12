Туристов из РФ коснется намерение Таиланда сократить срок пребывания без визы

В Таиланде обсуждают возможность сокращения срока безвизового пребывания для туристов из 93 стран, включая Россию, с 60 до 30 дней. Об этом 12 февраля заявила постоянный секретарь Министерства туризма и спорта Наттхрия Тхавивонг.

«Новый комитет, созданный премьер-министром и возглавляемый постоянным секретарем иностранных дел, планирует пересмотреть визовые меры, включая 60-дневное безвизовое пребывание для посетителей из 93 стран», - сообщила Тхавивонг.

По ее словам, это изменение не должно негативно сказаться на туристической отрасли, поскольку большинство иностранных гостей проводят в Таиланде в среднем не более 21 дня.

Для тех, кто планирует остаться дольше 30 дней, предусмотрена возможность продления пребывания в обычном порядке.

В последние годы Россия активно расширяет безвизовые договоренности, особенно с азиатскими и ближневосточными странами. В 2015 году безвиз начал действовать для Китая и Иордании, в текущем году ожидается вступление в силу соглашения с Саудовской Аравией и введение бессрочного въезда по загранпаспорту с Мьянмой.