Кабмин одобрил проект безвиза с Саудовской Аравией

Россияне и граждане Саудовской Аравии смогут летать друг к другу без виз. Соответствующее решение приняло правительство РФ, одобрившее соглашение о взаимной отмене въездных документов.

«Одобрить <...> предварительно проработанный c саудовской стороной проект соглашения <...> о взаимной отмене визовых требований для граждан Российской Федерации и граждан Королевства Саудовская Аравия», - говорится в распоряжении.

Кроме того, председатель правительства России Михаил Мишустин поручил министерству иностранных дел провести переговоры с саудовской стороной, разрешив вносить в проект непринципиальные изменения.

Ранее стало известно о планах Москвы ввести безвизовый режим для туристов из Китая. Мишустин уточнил, что данная мера разрабатывается в ответ на решение официального Пекина отменить въездные документы для россиян с 15 сентября. Глава кабмина выразил надежду на то, что туристический обмен между нашими странами вырастет.