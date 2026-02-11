МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Володин предложил взять под особый контроль тарифы на ЖКХ

По словам Володина, региональные энергетические комиссии необоснованно поднимают стоимость тарифов.
Глеб Владовский 11-02-2026 16:49
Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости

Тарифы на услуги ЖКХ следует взять под особый контроль. С таким призывом выступил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Надо брать тарифы под особый контроль. И мы в связи с этим приняли решение наделить дополнительными полномочиями Федеральную антимонопольную службу», - подчеркнул он на заседании.

По словам Володина, региональные энергетические комиссии необоснованно поднимают стоимость тарифов. Поэтому людей нужно защитить от чрезмерно высоких затрат.

Ранее сообщалось, что ФАС проведет проверки тарифов на услуги ЖКХ в ряде регионов России. В ведомстве напомнили, что с 1 января 2026 года базовая ставка НДС увеличилась на 2%. В то же время стоимость коммунальных услуг должна подняться на 1,7%. Сами изменения не должны касаться пересмотра регулируемых тарифов.

#в стране и мире #Вячеслав Володин #госдума #тарифы жкх
