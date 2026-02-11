МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Песков заявил, что Россия пропустит первое заседание Совета мира

Вопрос целесообразности участия России прорабатывается в МИД.
Глеб Владовский 11-02-2026 18:11
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Globallookpress

Российская сторона не планирует принимать участие в первом заседании Совета мира. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«От Кремля никто не планирует. Тема Совета по-прежнему в проработке в МИД», - цитирует его слова RTVI.

Ранее в Белоруссии сообщили, что глава государства Александр Лукашенко не сможет принять участие в первом заседании Совета мира. Отмечается, что приглашение пришло слишком поздно, а у белорусского лидера уже расписан график.

Напомним, что президент России Владимир Путин в ходе заседания с постоянными членами Совета безопасности РФ заявил о готовности направить в Совет мира 1 млрд долларов из замороженных еще при прежней американской администрации активов.

#Россия #Дмитрий Песков #«Совет мира»
