В РКН прокомментировали сообщения о замедлении Telegram

Работа мессенджера Telegram будет последовательно ограничиваться, чтобы добиться от его руководства исполнения законодательства РФ. Об этом сообщили «Звезде» в Роскомнадзоре.

«Эти правила открыты и одинаковы для всех: размещение серверов на территории России, обеспечение защиты персональных данных, защита граждан от мошенничества, создание условий для пресечения экстремизма и терроризма... К сожалению, у ряда мессенджеров, в том числе Telegram, эти нарушения не устранены», - говорится в комментарии.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что продолжат последовательно вводить ограничения. Делаться это будет до тех пор, пока руководство мессенджера не будет исполнять законодательство РФ и не обеспечит защиту граждан.

Ранее заместитель председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил «Звезде», что Telegram следует легализоваться в России, чтобы беспрепятственно зарабатывать. Он также выразил мнение, что любая страна, которая выдвигает требования по соблюдению своего законодательства, показывает, что имеет свой суверенитет.