МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В РКН прокомментировали сообщения о замедлении Telegram

В ведомстве подчеркнули, что делается это для защиты граждан от злоумышленников.
Глеб Владовский 10-02-2026 15:25
© Фото: Silas Stein, dpa, Globallookpress

Работа мессенджера Telegram будет последовательно ограничиваться, чтобы добиться от его руководства исполнения законодательства РФ. Об этом сообщили «Звезде» в Роскомнадзоре.

«Эти правила открыты и одинаковы для всех: размещение серверов на территории России, обеспечение защиты персональных данных, защита граждан от мошенничества, создание условий для пресечения экстремизма и терроризма... К сожалению, у ряда мессенджеров, в том числе Telegram, эти нарушения не устранены», - говорится в комментарии.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что продолжат последовательно вводить ограничения. Делаться это будет до тех пор, пока руководство мессенджера не будет исполнять законодательство РФ и не обеспечит защиту граждан.

Ранее заместитель председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил «Звезде», что Telegram следует легализоваться в России, чтобы беспрепятственно зарабатывать. Он также выразил мнение, что любая страна, которая выдвигает требования по соблюдению своего законодательства, показывает, что имеет свой суверенитет.

#роскомнадзор #Telegram #мессенджер #замедление работы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Оружие Египта
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
4
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
5
Военные инженеры Будды
6
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
7
ФСВТС России
8
Морская пехота. 320 лет во славу России
9
Станкостроение. Часть 4
10
Ка-32
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 