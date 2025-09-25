МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Эксперт рассказала, как мошенники обходят блокировку звонков в мессенджерах

Специалист объяснила, как аферисты вынуждают граждан самостоятельно звонить по указанным в поддельных сообщениях номерам к ним в кол-центры, чтобы обходить блокировку звонков в мессенджерах.
Игнат Далакян 2025-09-25 17:29:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Мошенники стали менять схемы обмана, чтобы обходить блокировки звонков в мессенджерах. Об этом «Звезде» рассказала эксперт сервиса «Мошеловка» Алла Храпунова.

«Блокировка звонков привела к смене способов коммуникаций мошенников. Мы фиксируем всплеск обращений по стационарным телефонам, но наиболее активно аферисты начали использовать схему, при которой жертва сама звонит в кол-центр», - отметила специалист.

По ее словам, человеку приходит сообщение якобы от Роскомнадзора, «Госуслуг» или правоохранительных органов. В нем говорится о взломе личных данных или попытке оформить доверенность. Одновременно указывается номер телефона для «срочного звонка».

«Мошенники даже делают вид, что предупреждают: государственные органы не звонят через мессенджеры. Это создает дополнительную убедительность. Человек пугается и сам набирает номер, после чего попадает в паутину кол-центров. Там его начинают убеждать срочно "спасать" свои деньги и активы», - пояснила эксперт.

Она добавила, что такая схема особенно опасна, поскольку антифрод-системы настроены на входящие звонки, а в данном случае инициатором выступает сам гражданин.

«При малейших сомнениях звонить нужно только по официальным номерам, размещенным на сайтах ведомств. Государственные структуры никогда не рассылают предупреждения через WhatsApp* или Telegram», - подчеркнула Храпунова.

Ранее в МВД объяснили, как отличить письмо «Госуслуг» от подделки. В настоящем письме от единого портала «Госуслуги» никогда не запрашивают персональные данные и не просят получателя отправить какой-либо код из СМС, написало ведомство в своем телеграм-канале.

* Мессенджер WhatsApp принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

#Мошенники #наш эксклюзив #мессенджеры #аферисты #блокировка звонков
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
2
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
4
«Панцирь». Работа в период СВО
5
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
6
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
7
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
8
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
9
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
10
Воентех
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 