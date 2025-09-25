Эксперт рассказала, как мошенники обходят блокировку звонков в мессенджерах

Мошенники стали менять схемы обмана, чтобы обходить блокировки звонков в мессенджерах. Об этом «Звезде» рассказала эксперт сервиса «Мошеловка» Алла Храпунова.

«Блокировка звонков привела к смене способов коммуникаций мошенников. Мы фиксируем всплеск обращений по стационарным телефонам, но наиболее активно аферисты начали использовать схему, при которой жертва сама звонит в кол-центр», - отметила специалист.

По ее словам, человеку приходит сообщение якобы от Роскомнадзора, «Госуслуг» или правоохранительных органов. В нем говорится о взломе личных данных или попытке оформить доверенность. Одновременно указывается номер телефона для «срочного звонка».

«Мошенники даже делают вид, что предупреждают: государственные органы не звонят через мессенджеры. Это создает дополнительную убедительность. Человек пугается и сам набирает номер, после чего попадает в паутину кол-центров. Там его начинают убеждать срочно "спасать" свои деньги и активы», - пояснила эксперт.

Она добавила, что такая схема особенно опасна, поскольку антифрод-системы настроены на входящие звонки, а в данном случае инициатором выступает сам гражданин.

«При малейших сомнениях звонить нужно только по официальным номерам, размещенным на сайтах ведомств. Государственные структуры никогда не рассылают предупреждения через WhatsApp* или Telegram», - подчеркнула Храпунова.

Ранее в МВД объяснили, как отличить письмо «Госуслуг» от подделки. В настоящем письме от единого портала «Госуслуги» никогда не запрашивают персональные данные и не просят получателя отправить какой-либо код из СМС, написало ведомство в своем телеграм-канале.

* Мессенджер WhatsApp принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.