Село Зализничное освободили за 2,5 недели. Российский триколор развернули мотострелки 114-го полка 5-й армии. Группировка войск «Восток» прорвала оборону ВСУ с нескольких сторон - от Гуляйполя, освобожденного в конце декабря, и Староукраинки, взятой под контроль на прошлой неделе.

До окраин Зализничного российские военнослужащие добрались на квадроциклах рано утром в снегопад - вражеские дроны не мешали.

«До самого Зализничного там оставалось около пары сотен метров. Все там в лесополке выгрузились. И все развернулись, полетели за второй партией. За сутки завезли около 40 человек. Они там закрепились. И дальше уже пошло БК, вода, продукты», - рассказал штурмовик с позывным Енот.

Все происходило стремительно. Взяли первые блиндажи, дальше продвигались улица за улицей - их в Зализничном несколько десятков. Уже за селом наткнулись на большой вражеский опорный пункт. Трое штурмовиков во главе с командиром отделения оказались в окружении.

«Нас было трое. Противников - человек девять-десять. Я дал команду своим двум боевым товарищам, чтобы держали линию снизу и линию сверху. Противник совершил глупую ошибку, пошел не по траншее, а пошел сверху. Противника увидели, противника уничтожили и вышли», - рассказал командир отделения с позывным Аник.

Выйти победителями из неравного боя помогли дроноводы. Пока штурмовики стреляли из автоматов и закидывали гранаты, операторы БПЛА настигали противника. До этого дроны расчищали путь пехоте в самом Зализничном. Украинские боевики потеряли роту солдат. Оставшиеся в живых бежали, бросая оружие и ноутбуки с документами и картами.

«Более 500 домов. Самое тяжелое, наверное, в центре было. Он более укреплен, много пулеметных точек было. Пунктов БПЛА - FPV, гексакоптеров. Ну и натовского оружия всякого разного», - отметил стрелок с позывным Тьма.

Вражеские снайперы и пулеметчики из окон высотных зданий обстреливали местность на несколько километров вокруг. Штурмовикам приходилось применять обманный маневр, который они называют «кочерга»: часть заходила с тыла, остальные отвлекали внимание противника.

«Противника отвлекал на себя, брал, а мой напарник заходил и, соответственно, уже дома уничтожал его. Была стрельба, он и я прятались, потому что это же пулемет все равно», - рассказал помощник гранатометчика с позывным МЧС.

Освобождение Зализничного позволило российским подразделениям выйти к железной дороге и пресечь просачивание малых групп противника в Гуляйполе. Командование ВСУ продолжает отправлять боевиков на фотосессии по два-три человека, чтобы заявлять о контроле над городом, но все попытки безуспешны.

«В Зализничном был важный логистический центр ВСУ, откуда когда-то везли подкрепление, например, в то же Гуляйполе. В селе наши бойцы взяли под контроль железнодорожную станцию и большой участок трассы, которая ведет на Орехов - туда и наступают воины-дальневосточники», - сообщил корреспондент «Звезды» Андрей Вакула.

После освобождения Зализничного на пути штурмовиков - Гуляйпольское, бои идут уже на подходах к селу. Дальше - Чаривное, Новоселовка, Егоровка, Омельник, Червоная Криница, Преображенка, а затем Орехов - большой район обороны на юго-востоке Запорожской области, город площадью около 11 квадратных километров.

«Орехов - важная стратегическая точка. Враг там укрепляется, у них там и БК много, и пунктов БПЛАшных тоже много. Будем брать», - заявил штурмовик с позывным Енот.

Сейчас в Орехове украинские боевики пытаются усилить северные и восточные границы - ранее они готовились сдерживать наступление только с юга. Потеря города грозит обвалом обороны ВСУ и открывает группировке «Восток» путь на Запорожье.