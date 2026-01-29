В зоне специальной военной операции российские войска успешно развивают наступление севернее Гуляйполя. Группировка «Восток» усиливает давление на главный оборонительный узел ВСУ в Запорожской области - Орехов. Дальнейшее продвижение открывает путь к областному центру.

Корреспондент телеканала «Звезда» Анна Цепаева рассказала, что танковые экипажи на этом направлении работают в режиме огневого налета. Танкисты 60-й бригады группировки «Восток» перемещаются ближе к линии боевого соприкосновения, чтобы нарастить мощь огневой поддержки штурмовиков. В современных условиях танк превратился в высокомобильную снайперскую артиллерию.

«Танк выходит из укрытия, наносит концентрированный огневой удар и меняет позицию. Лимит времени на «открытке» ограничен. Превышение этого порога увеличивает риск поражения FPV-дронами», - подчеркнула Анна Цепаева.

Экипажи действуют в режиме огневого налета: тяжелая бронетехника крупным калибром проламывает оборонительные рубежи ВСУ, расчищая путь пехоте. За две-три минуты машина успевает отправить в цель 15-20 осколочно-фугасных снарядов, чего достаточно, чтобы полностью разрушить бетонный ДОТ.

Командир танка с позывным Белый отметил эффективность работы по противнику.

«Можно по ним одним снарядом хорошо попасть, и они могут разбежаться, потерять боевой дух, сосредоточение и убежать», - сказал он.

Танкисты 60-й бригады дальневосточников фактически установили господство на своем участке фронта. Бронетанковый парк ВСУ на данном направлении истощен практически полностью, немногочисленные резервы противника командование прячет в глубоком тылу.

«В основном, у них ББМы, пикапы, автомобильная, колесная техника в основном. По ним хорошо работали, корректировали операторы дронов. Помогают нам следить, стрелять удачно», - рассказал об уничтоженной технике врага командир танка с позывным Бакир.

Вражеские дроны остаются серьезным вызовом, однако у экипажа танка с именем «Кракен» - Т-80 с навесной броней и минным тралом - есть эффективные средства защиты.

«Мы выкатывались на боевую задачу. Когда ехали, на подъезде нас встретили FPV - штук десять. До экипажа, до брони они не дошли, то есть рассеялась струя кумулятивная», - отметил Бакир.

Механик-водитель с позывным Ореон объяснил принцип работы системы противоминной защиты.

«Ты включаешь, и они электромагнитным импульсом впереди танка просвечивают дорогу и детонируют эти мины с электронным взрывателем», - сказал Ореон.

Накал боев западнее Гуляйполя не спадает: противник постоянно контратакует, но все попытки отражаются с большими потерями для ВСУ. Штурмовые подразделения группировки «Восток» продолжают движение вперед под прикрытием авиации, артиллерии и точных ударов FPV-дронов.

«Командование их не жалеет. Просто, как на мясо пускают, вот и все. Пытаются, запускают ДРГ, но все бессмысленно», -рассказал командир танка с позывным Белый.

Враг отчаянно пытается удержать рубежи в полосе Риздвянка - Зализничное, где зафиксировано множество контратак, все они отражены. Под огнем находятся населенные пункты Водяное, Мечетное, Коммунаровка, Покровское, Риздвянка, Лесное, Ровное, Загорное. Сорваны попытки подвоза боеприпасов на передовые позиции противника. Танковые экипажи 60-й бригады уже развернуты на позициях и готовы к выполнению боевых задач.