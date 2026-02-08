МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Киевлян призвали запастись питьевой и технической водой

Жителям города порекомендовали ежедневно тратить как минимум три литра питьевой и 10-12 литров технической воды.
Глеб Владовский 11-02-2026 18:43
© Фото: Li Dongxu, XinHua, Globallookpress

Администрация Киева призвала жителей города запастись питьевой и технической водой. Соответствующее сообщение опубликовано в мессенджере Telegram.

«Призываем киевлян проверить и при необходимости пополнить запасы воды... Рекомендованная суточная норма на одного человека: три литра питьевой и 10-12 литров технической воды», - говорится в публикации.

Ранее компания «Укрэнерго» сообщила, что аварийные отключения электроэнергии применяются в большинстве регионов Украины, энергетикам не удается стабилизировать ситуацию. Отмечается, что мощность всех АЭС на подконтрольной Киеву территории до сих пор снижена.

В конце января в Министерстве внутренних дел Украины посоветовали соотечественникам подготовиться к возможному отъезду из страны на фоне развивающегося энергетического кризиса. Кроме того, жителям рекомендовано подготовить чемодан первой необходимости. В него советуют положить документы, теплые вещи, средства личной гигиены и наличные деньги.

#в стране и мире #призыв #Украина #Киев #запасы воды
