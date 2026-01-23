МВД посоветовало украинцам готовиться к отъезду из страны

В министерстве внутренних дел Украины посоветовали соотечественникам подготовиться к возможному отъезду из страны на фоне развивающегося энергетического кризиса. Об этом сообщает издание «Страна». Украинцев призвали подготовить все самое необходимое.

«МВД в связи с чрезвычайной ситуацией в энергетике советует украинцам сделать дома запас воды, продуктов и медикаментов на три-пять суток, а также подготовиться к возможному отъезду», - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.

Кроме того, жителям страны рекомендовано подготовить чемодан первой необходимости. В него советуют положить документы, теплые вещи, средства личной гигиены и наличные деньги.

Ранее с призывом покинуть украинскую столицу к киевлянам обратился их мэр Виталий Кличко. На фоне низких температур большая часть домов осталась без света, объяснил свое предложение Кличко. Кроме этого, в городе перебои с водоснабжением. Коммунальные службы слили воду из внутридомовых систем, чтобы предотвратить замерзание коммуникаций. Энергетики работают над тем, чтобы восстановить электро- и теплоснабжение в домах.

Инициатива градоначальника не понравилась Владимиру Зеленскому, который раскритиковал Кличко и его команду за неспособность справиться с энергетическим кризисом. Между тем, ресурсов на восстановление утраченных мощностей на Украине попросту не осталось. Это констатировал директор центра исследований энергетики Александр Харченко. Перебои со светом он связал с потерей 1 гигаватта электрической генерации.