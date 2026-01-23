МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МВД посоветовало украинцам готовиться к отъезду из страны

Украинцам рекомендовали собрать чемодан первой необходимости с лекарствами, теплыми вещами, средствами личной гигиены и наличными деньгами.
Ян Брацкий 23-01-2026 02:26
© Фото: Yevhen Kotenko Keystone Press Agency Global Look Press

В министерстве внутренних дел Украины посоветовали соотечественникам подготовиться к возможному отъезду из страны на фоне развивающегося энергетического кризиса. Об этом сообщает издание «Страна». Украинцев призвали подготовить все самое необходимое.

«МВД в связи с чрезвычайной ситуацией в энергетике советует украинцам сделать дома запас воды, продуктов и медикаментов на три-пять суток, а также подготовиться к возможному отъезду», - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.

Кроме того, жителям страны рекомендовано подготовить чемодан первой необходимости. В него советуют положить документы, теплые вещи, средства личной гигиены и наличные деньги.

Ранее с призывом покинуть украинскую столицу к киевлянам обратился их мэр Виталий Кличко. На фоне низких температур большая часть домов осталась без света, объяснил свое предложение Кличко. Кроме этого, в городе перебои с водоснабжением. Коммунальные службы слили воду из внутридомовых систем, чтобы предотвратить замерзание коммуникаций. Энергетики работают над тем, чтобы восстановить электро- и теплоснабжение в домах.

Инициатива градоначальника не понравилась Владимиру Зеленскому, который раскритиковал Кличко и его команду за неспособность справиться с энергетическим кризисом. Между тем, ресурсов на восстановление утраченных мощностей на Украине попросту не осталось. Это констатировал директор центра исследований энергетики Александр Харченко. Перебои со светом он связал с потерей 1 гигаватта электрической генерации.

#Украина #Киев #кличко #МВД #энергетический кризис #блэкаут
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
2
Военные инженеры Будды
3
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
4
ФСВТС России
5
Морская пехота. 320 лет во славу России
6
Станкостроение. Часть 4
7
Ка-32
8
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
9
Микротехнологии для большого флота
10
Стальной рембат 20-ой армии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 