Лукашенко отказался от приглашения посетить заседание Совета мира

Представлять Минск будет глава МИД страны Максим Рыженков.
Глеб Владовский 11-02-2026 14:57
© Фото: Roman Naumov, URA.RU, Globallookpress

Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил приглашение посетить первое заседание Совета мира, которое пройдет 19 февраля. Но из-за плотного графика он вынужден отказаться от поездки. Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

«К сожалению, мы его получили поздно, рабочий график президента на этот период уже был спланирован... В этой связи и несмотря на наше желание, глава государства в данном мероприятии принять участие не сможет», - цитирует ее слова Тelegram-канал «Пул Первого».

Эйсмонт также отметила, что, несмотря на это, Минск будет представлять глава МИД Максим Рыженков. По ее словам, дипломат погружен в тематику участия республики в Совете мира. Кроме того, он хорошо осведомлен о региональной обстановке и характере отношений Минска с Вашингтоном.

Ранее сообщалось, что вице-президент США Джей Ди Вэнс пытался уговорить премьер-министра Италии Джорджу Мелони вступить в Совета мира.

