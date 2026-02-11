МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Кремле высказались о замедлении Telegram в России

По словам пресс-секретаря президента РФ, именно Роскомнадзор несет ответственность за исполнение законов компаниями в этой сфере.
Игнат Далакян 11-02-2026 13:02
© Фото: Matthias Balk, dpa, Global Look Press

Мессенджер Telegram находится в контакте с российскими властями, однако пока сервис не выполнит все требования законодательства, ограничения будут действовать. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Ведутся контакты с людьми из Telegram, но если реакция не следует, то, соответственно, Роскомнадзор принимает меры в соответствии с нашим законодательством», - сказал он.

Песков добавил, что в этой ситуации можно выразить только сожаление, однако представитель Кремля напомнил о необходимости выполнять закон. По его словам, именно Роскомнадзор несет ответственность за то, чтобы компании в этой сфере оказывали услуги в соответствии с российским законодательством.

Напомним, РКН усилил ограничения в работе Telegram с 10 февраля. Это привело к проблемам с отправкой сообщений и загрузкам медиа. В самом ведомстве отметили, что мессенджер по-прежнему не соблюдает требования российского законодательства, поэтому меры по ограничению будут продолжены.

#в стране и мире #Дмитрий Песков #закон #Telegram
