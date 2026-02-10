Жители Новороссийска показали последствия землетрясения

Трещины появились на потолках у некоторых жителей Новороссийска после землетрясения, у кого-то упали подвесные панели. Жители города поделились кадрами последствий подземных толчков.

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло ночью, точки ощутили в Анапе и Новороссийске.

Серьезных повреждений инфраструктуры и пострадавших нет, сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко.

«Толчки зафиксированы на отдалении около 30 км от города под землей - на глубине более 20 км. Повреждений городской инфраструктуре толчки не нанесли», - написал он.

Ранее землетрясение магнитудой 4,1 было зафиксировано в Сочи. По данным ученых, первые признаки подземной активности были замечены к северо-западу от города.