Жители Новороссийска показали последствия землетрясения

Серьезных повреждений инфраструктуры не выявлено.
Дима Иванов 10-02-2026 08:57
© Фото: life_nvrsk/Telegram © Видео: chpkrasnodara, life_nvrsk, MoreOz, Telegram

Трещины появились на потолках у некоторых жителей Новороссийска после землетрясения, у кого-то упали подвесные панели. Жители города поделились кадрами последствий подземных толчков.

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло ночью, точки ощутили в Анапе и Новороссийске.

Серьезных повреждений инфраструктуры и пострадавших нет, сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко.

«Толчки зафиксированы на отдалении около 30 км от города под землей - на глубине более 20 км. Повреждений городской инфраструктуре толчки не нанесли», - написал он.

Ранее землетрясение магнитудой 4,1 было зафиксировано в Сочи. По данным ученых, первые признаки подземной активности были замечены к северо-западу от города.

#Краснодарский край #Новороссийск #землетрясение #Кубань #подземные толчки
