Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Сочи

Мэр города попросил жителей и гостей города сохранять спокойствие.
Тимур Юсупов 04-01-2026 15:11
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

В Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,1. Об этом сообщили в европейском сейсмологическом центре.

По данным ученых, первые признаки подземной активности были зафиксированы к северо-западу от города в 09:47 по местному времени. Очаг землетрясения залегает на глубине 10 км и находится примерно в 5 километрах от побережья - толчки могли ощутить жители Магри, Лазаревского и Лоо.

Как сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин, в результате сейсмической активности не зафиксировано никаких разрушений инфраструктуры, а также пострадавших. Жителей и гостей города попросили соблюдать спокойствие.

В субботу 3 января мощное землетрясение было зафиксировано в Мексике - после природного катаклизма последовало более 900 афтершоков.

#Сочи #землетрясение #подземные толчки #сейсмическая активность
