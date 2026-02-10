МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8

Мэр города заявил об отсутствии каких либо разрушений.
Тимур Юсупов 10-02-2026 03:30
© Фото: Muhammad Fauzy, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

В Краснодарском крае зафиксировано землетрясение магнитудой 4,8. Об этом сообщили в Европейском средиземноморском сейсмологическом центре.

Согласно имеющейся информации, очаг подземных толчков располагался примерно в 30 километрах от Новороссийска и залегал на глубине около 10 километров. Примерное время, в которое произошел сдвиг литосферных плит - 2:21 по московскому времени.

Мэр города Андрей Кравченко предупредил горожан о возможной угрозе, а также отметил, что разрушений в результате землетрясения не было.

«От мониторинговых центров поступила информация о подземных толчках. Повреждений городской инфраструктуре они не нанесли», - заявил чиновник в своем официальном Telegram-канале.

Ранее землетрясение магнитудой 4,1 было зафиксировано в Сочи. По данным ученых, первые признаки подземной активности были зафиксированы к северо-западу от города.

