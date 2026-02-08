МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Эксперт РАН объяснила, почему Стармера хотят убрать с должности

По словам специалиста, скандал вокруг посла Великобритании в США Питера Мандельсона лишь усилил уже имеющееся недовольство действующим премьер-министром в британском правительстве.
Игнат Далакян 09-02-2026 10:37
© Фото: Сергей Гунеев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

К премьер-министру Великобритании Киру Стармеру давно были претензии из-за его политики, которая не приносит стране пользы. Скандал с послом в США Питером Мандельсоном, который стал фигурантом дела финансиста Джеффри Эпштейна, лишь усугубил положение главы британского кабинета министров, считает руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.

«Стоят вопросы о правомерности назначения, и чем руководствовались, когда его (посла Британии в США. - Прим. ред.) назначали, и какую проверку проходил Мандельсон перед назначением. То есть решение о назначении посла в страну - ключевого союзника - было принято без должной осмотрительности. Значит, встает вопрос о том, как принимают решения в правительстве», - объяснила «Звезде» специалист.

По ее словам, ситуация вокруг Кира Стармера обострилась из-за масштаба скандала. По этой причине сейчас в средствах массовой информации появляются сообщения о том, что верхушка Лейбористской партии хочет вынудить его уйти в отставку. В случае если нынешний премьер покинет пост, будут назначены выборы нового лидера партии, который автоматически станет премьер-министром.

Ранее агентство Bloomberg писало, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер может подать в отставку в ближайшую неделю. Причиной стало возмущение ряда членов Лейбористской партии тем, что их лидер остается на посту главы кабинета министров, несмотря на то что именно он согласился с назначением Питера Мандельсона послом в США.

Напомним, что в отставку уже ушел глава аппарата премьер-министра Великобритании Морган Максуини. Многие депутаты от правящей партии возложили именно на него вину за назначение Мандельсона.

