Замедление как инструмент: как в РФ хотят заставить Telegram соблюдать законы

Роскомнадзор официально подтвердил новые ограничения работы мессенджера Telegram. В ведомстве заявили, что продолжат принимать меры, чтобы добиться от его руководства исполнения российского законодательства. Заявление последовало на фоне проблем, с которыми столкнулись тысячи пользователей мессенджера.

За сутки накопилось свыше 11 000 жалоб по работе мессенджера. В РКН ситуацию объяснили предельно просто: наша страна открыта к сотрудничеству со всеми платформами, но при одном условии, если те соблюдают наши законы.

Также отметили, что ведомство продолжит вводить ограничения. Эта новость настолько разлетелась в информационном поле, что даже сам сайт Роскомнадзора не выдержал нагрузки и на время «рухнул».

Тем временем в Госдуме мнение разделилось: одни депутаты поддержали действия регулятора.

«Когда РКН дискутирует с руководством Telegram, я думаю что дискуссия идет по переписке, но там целый список требований, обязаны локализовать юр лицо, платить налоги, кто нибудь знает платит ли тг налоги в рф? я считаю ничего не платит. Если ты в РФ зарабатываешь, легализуйся в России», - выразил мнение заместитель председателя Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

В открытых источниках легко найти список задолженностей мессенджера перед российской налоговой: около 12 миллионов рублей. А само юрлицо зарегистрировано на Виргинских Островах - на северо-востоке Карибского моря.

В то же время среди депутатов есть и те, кто считает, что подобные меры слишком радикальные. По их мнению, полный отказ от Telegram - не выход из ситуации, как минимум в той же борьбе с мошенниками.