МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Замедление как инструмент: как в РФ хотят заставить Telegram соблюдать законы

За сутки накопилось свыше 11 000 жалоб по работе мессенджера.
Россина Бодрова 10-02-2026 19:56
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Роскомнадзор официально подтвердил новые ограничения работы мессенджера Telegram. В ведомстве заявили, что продолжат принимать меры, чтобы добиться от его руководства исполнения российского законодательства. Заявление последовало на фоне проблем, с которыми столкнулись тысячи пользователей мессенджера.

За сутки накопилось свыше 11 000 жалоб по работе мессенджера. В РКН ситуацию объяснили предельно просто: наша страна открыта к сотрудничеству со всеми платформами, но при одном условии, если те соблюдают наши законы.  

Также отметили, что ведомство продолжит вводить ограничения. Эта новость настолько разлетелась в информационном поле, что даже сам сайт Роскомнадзора не выдержал нагрузки и на время «рухнул».

Тем временем в Госдуме мнение разделилось: одни депутаты поддержали действия регулятора.

«Когда РКН дискутирует с руководством Telegram, я думаю что дискуссия идет по переписке, но там целый список требований, обязаны локализовать юр лицо, платить налоги, кто нибудь знает платит ли тг налоги в рф? я считаю ничего не платит. Если ты в РФ зарабатываешь, легализуйся в России», - выразил мнение заместитель председателя Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

В открытых источниках легко найти список задолженностей мессенджера перед российской налоговой: около 12 миллионов рублей. А само юрлицо зарегистрировано на Виргинских Островах - на северо-востоке Карибского моря.

В то же время среди депутатов есть и те, кто считает, что подобные меры слишком радикальные. По их мнению, полный отказ от Telegram - не выход из ситуации, как минимум в той же борьбе с мошенниками.

#в стране и мире #роскомнадзор #Telegram #мессенджер #РКН
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Оружие Египта
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
4
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
5
Военные инженеры Будды
6
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
7
ФСВТС России
8
Морская пехота. 320 лет во славу России
9
Станкостроение. Часть 4
10
Ка-32
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 