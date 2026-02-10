В Госдуме заявили, что РКН напоминает Telegram о необходимости соблюдать законы РФ

Роскомнадзор напоминает руководству мессенджера Telegram о необходимости соблюдать законодательство РФ. Такое мнение выразил «Звезде» заместитель председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов, комментируя вопрос о замедлении ресурса в стране.

«Если Роскомнадзор решил напомнить руководству Telegram, что необходимо соблюдать весь комплекс российского законодательства, то он действует абсолютно правильно. Мы наблюдаем, что руководство мессенджера очень жестко критикует различные решения, говоря о том, что ограничения - это давление на демократию и свободу слова. Я с этим не согласен», - подчеркнул Свинцов.

Депутат также выразил мнение, что любая страна, которая выдвигает требования по соблюдению своего законодательства, показывает, что имеет свой суверенитет. В качестве примера он привел случай с китайским ресурсом TikTok, когда администрация Белого дома вынудила руководство медиаплатформы зарегистрироваться на территории страны.

«Принцип такой: все глобальные технологии будут сегментированы. Это касается соцсетей, технологий искусственного интеллекта... Если ты зарабатываешь в России, то легализуйся. Открыть юрлицо, платить налоги, содержать службу технической поддержки, решать вопросы с фейками из различных каналов... Здесь должен быть гендиректор, который отвечает перед российским законодательством», - добавил Свинцов.

Ранее РБК со ссылкой на источники на телеком-рынке сообщал о том, что с 10 февраля Роскомнадзор начнет замедлять Telegram. По данным издания, ведомство намерено перейти к поэтапному введению частичных ограничений в работе мессенджера.