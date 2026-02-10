МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Госдуме заявили, что РКН напоминает Telegram о необходимости соблюдать законы РФ

По мнению депутата Свинцова, мессенджеру следует локализовать в стране юрлицо, чтобы можно было беспрепятственно зарабатывать.
Глеб Владовский 10-02-2026 15:10
© Фото: Sergey Elagin, Business Online, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Роскомнадзор напоминает руководству мессенджера Telegram о необходимости соблюдать законодательство РФ. Такое мнение выразил «Звезде» заместитель председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов, комментируя вопрос о замедлении ресурса в стране.

«Если Роскомнадзор решил напомнить руководству Telegram, что необходимо соблюдать весь комплекс российского законодательства, то он действует абсолютно правильно. Мы наблюдаем, что руководство мессенджера очень жестко критикует различные решения, говоря о том, что ограничения - это давление на демократию и свободу слова. Я с этим не согласен», - подчеркнул Свинцов.

Депутат также выразил мнение, что любая страна, которая выдвигает требования по соблюдению своего законодательства, показывает, что имеет свой суверенитет. В качестве примера он привел случай с китайским ресурсом TikTok, когда администрация Белого дома вынудила руководство медиаплатформы зарегистрироваться на территории страны.

«Принцип такой: все глобальные технологии будут сегментированы. Это касается соцсетей, технологий искусственного интеллекта... Если ты зарабатываешь в России, то легализуйся. Открыть юрлицо, платить налоги, содержать службу технической поддержки, решать вопросы с фейками из различных каналов... Здесь должен быть гендиректор, который отвечает перед российским законодательством», - добавил Свинцов.

Ранее РБК со ссылкой на источники на телеком-рынке сообщал о том, что с 10 февраля Роскомнадзор начнет замедлять Telegram. По данным издания, ведомство намерено перейти к поэтапному введению частичных ограничений в работе мессенджера.

#роскомнадзор #Госдума России #наш эксклюзив #Telegram #мессенджер #замедление работы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Оружие Египта
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
4
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
5
Военные инженеры Будды
6
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
7
ФСВТС России
8
Морская пехота. 320 лет во славу России
9
Станкостроение. Часть 4
10
Ка-32
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 