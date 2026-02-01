Сила четверых: как десять боевиков сдались в плен под Зализничным

Наступательная операция группировки «Восток» вступает в новую фазу - после освобождения Староукраинки бои фактически сместились к окраинам Зализничного. Ранее этот рубеж был костью в горле на пути к Гуляйполю. Отсюда ВСУ постоянно пытались атаковать наши позиции.

Но в этот раз противника переиграли не числом, а умением. Десять пленных на четверых штурмовиков - итог дерзкой операции, кадры которой стали сенсацией. Сегодня этот «боевой квартет» героев вышел в тыловой район на ротацию, и нам удалось узнать детали этого подвига из первых уст.

Вражеский опорник - это всегда сложный лабиринт. Разветвленная сеть траншей, глубокие бетонные бункеры и, что опаснее всего, численное превосходство противника. Командир штурмовой группы с позывным Юмат мгновенно оценил обстановку. В таких условиях идти в лобовую атаку - значит отправить своих бойцов на верную смерть.

«Стрельба интенсивная. Тем более у них опорный пункт большой, укрепленный. Это значит - много боекомплекта. Мы вчетвером ну просто не смогли бы, наверное», - говорит Юмат.

Стрелковый бой затянулся на часы. В какой-то момент стало ясно, что в подсумках остался самый минимум. В критический момент боя, когда ситуация накалилась до предела, командир группы принимает нестандартное решение. Вместо очередной порции огня в сторону укреплений ВСУ летит ультиматум. Юмат дает врагу последний шанс, меняя автоматную очередь на слово.

«Ну, пошел уже на компромисс. Сказал: "Сдавайтесь именем Российской Федерации. Вы окружены. Обещаю, что будете жить". Перестрелка закончилась», - рассказал он.

Блестящая дезинформация - четверка наших штурмовиков создала у противника полную иллюзию окружения превосходящими силами. Убедить личный состав опорного пункта ВСУ, что их штурмует взвод, было за гранью возможного. Командир шел по лезвию ножа, подкрепляя ультиматум единственным весомым аргументом - своим офицерским словом. Командир их группы начал разговаривать с нашим и выразил готовность сдаться.

«Возможно, он испугался, потому что я наврал ему, что он окружен, что у меня 20 бойцов. Я в тот момент был очень убедителен, потому что боялся за своих парней. Мне самому было очень страшно. Но все прошло хорошо. Сработала смекалка», - говорит Юмат.

Из укрытий один за другим потянулись десять солдат ВСУ. Их разоружила группа всего из четырех бойцов. Чтобы исключить любые сюрпризы, наши парни действовали строго по инструкции.

«Связаны руки, и между собой еще поясами были связаны друг с другом. Мы им предложили альтернативу - сдаться. Хорошо, без боя, без раненых, без смертей. Они согласились», - рассказал стрелок с позывным Лелик.

В рядах ВСУ действует жестокое неписаное правило: любая попытка отступления пресекается огнем своих же заградотрядов. Понимая, что за спиной - неминуемая гибель от рук сослуживцев, солдаты противника все чаще выбирают единственный шанс на спасение. Получив от наших бойцов твердые гарантии сохранения жизни, они не раздумывая складывают оружие.

Весь масштаб риска бойцы осознали только на базе, когда адреналин схлынул. В той операции на весах лежали жизни всех участников. И то, что десять солдат противника не стали «двухсотыми», а главное, что четверо наших героев вернулись невредимыми, это прямая заслуга командира.

«Если бы у нас продолжался бой, у нас просто закончились бы магазины. И если бы продолжался бой - неизвестно, чем бы все это закончилось. Я часа два плакал, потому что у меня остались парни целые, я остался целый. И сейчас даже до сих пор все не верят, что так вообще получилось», - говорит Юмат.

Этот бой уже вошел в штабные сводки как образец тактического искусства. А для Юмата и его парней это просто еще одна страница боевого пути. День, когда личное мужество и офицерское слово оказались эффективнее любого оружия. Разведданные, захваченные «боевым квартетом» и подтвержденные пленным офицером противника, обеспечили успех 38-й бригады группировки «Восток» при освобождении населенных пунктов за Гуляйполем. Более того, эти материалы до сих пор определяют темпы продвижения наших войск на Запорожском участке фронта.