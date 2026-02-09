Бойцы группировки «Восток» рассказали о неравном бое с противником у Зализничного

Бойцы группировки «Восток» штурмом взяли впятером вражеский опорный пункт в лесополосе у села Зализничное. Оно расположено в Запорожской области - за Гуляйполем, где российский триколор развернули в конце декабря. ВСУшники не оставляют попыток прорваться в город. Наши парни из 38-й бригады 35-й армии действуют на опережение.

«Аккуратно подошли, разведали. Вернулись за второй группой. Начали сначала стрелять из пулемета. Потом заходили с гранатами, с прострелами. Потом "тээмку" закатили, потому что противник не сдавался», - рассказал командир штурмового взвода с позывным Космос.

Командир взвода Космос разработал план наступления. Начали в туман, когда вражеские дроны слепнут. Пятеро наших против 11 боевиков ВСУ. Опорный пункт большой. Пулеметные точки, несколько блиндажей, сеть ходов.

«Двое зашли по траншее с левой стороны. Я с пулеметом работал по центру. И Космос заходил с "тээмкой" справа. Одновременно в клещи их взяли», - поделился командир штурмовой группы с позывным Лакоста.

Неравный бой продолжался минут 15. Все в дыму. Штурмовики скидывали гранаты в печные трубы. Предлагали врагам сложить оружие. Но в ответ - автоматные очереди. И вот один все-таки выходит с поднятыми руками.

Пленный говорит, что больше никого не осталось. И сразу показывает российским бойцам, мол, аккуратно, там в блиндаже еще боевик - командир. Сдаваться не хочет. Так там и остался.

Пленного ВСУшника увели с позиций через сутки. Уже позже на допросе он рассказал, что сам из Винницкой области. ТЦКашники поймали у магазина, загрузили в машину. Спустя несколько недель - на фронт.

«Хоть я говорил, что я ВИЧ-инфицированный, что у меня гепатит и у меня есть бумаги об этом. Они взяли бумагу, порвали. Я не хочу воевать. Я не хочу убивать людей», - сказал военнопленный ВСУ Сергей Наболотный.

Все блиндажи, где сидели боевики, завалены ящиками с боеприпасами - их бы хватило на несколько дней боя. Здесь же на месте пленный показал карты.

Дальше по позициям противника работали наши асы беспилотной авиации и артиллеристы. «Тосочка» выжгла неприятеля у села Верхняя Терса, что рядом с Зализничным.

Группировка войск «Восток» сейчас активно продвигается за освобожденным городом Гуляйполе. Укрепляют оборону, роют линии траншей. Дальше путь у воинов-дальневосточников на Орехов и Запорожье.

Бои идут за Гуляйпольское, Омельник и Преображенку. Через эти села проходит трасса на Орехов. До города, где у формирований киевского режима командные пункты, центры управления БПЛА и склады с боеприпасами, около 30 километров. Его потеря позволит открыть дорогу на Запорожье. Пока же украинские боевики пытаются прорваться к нам в тыл по двум направлениям: Терноватое - Першотравневое и Великомихайловка - Березовое. Враг засылает колонны техники, чтобы на фоне переговоров в Абу-Даби заявить о несуществующих успехах на фронте. Только все попытки контратаковать пресекаются.

«Гнали их на наши позиции, в обход, к нам в тыл, на смерть. Там вышли двое ребят с собакой. Искали своих. Наткнулись на нас», - рассказал гранатометчик с позывным Ваха.

Бойцы «Востока» наступают широкой линией фронта. В Днепропетровской области стратегическая точка поселок Покровское - важный логистический узел ВСУ, через который проходит трасса Донецк - Запорожье. Российская армия выстраивает плацдарм от Братского, Отрадного, Новоалександровки и Волчьего. Освобождение Покровского позволит нашим бойцам развивать наступление на север и запад - а там Павлоград и Днепропетровск.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.