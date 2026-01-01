Материалы с расшифрованными данными сбитого в Новгородской области при атаке на резиденцию президента России дрона ВСУ передали представителю аппарата военного атташе при посольстве США. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Контролеры передал начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков.

Напомним, в ночь на 29 декабря резиденцию президента Российской Федерации в Новгородской области атаковал 91 беспилотный летательный аппарат ВСУ. Силы противовоздушной обороны России отразили все дроны противника, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

После нападения пресс-секретарь российского лидера назвал атаку на резиденцию президента РФ терактом против Владимира Путина и усилий Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса. По словам Дмитрия Пескова, атака на резиденцию Путина в Новгородской области является террористическим актом, направленным на срыв переговорного процесса.

