Россия передала США данные БПЛА, атаковавшего резиденцию Путина

Контролеры передал американской стороне начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков.
01-01-2026 20:18
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Материалы с расшифрованными данными сбитого в Новгородской области при атаке на резиденцию президента России дрона ВСУ передали представителю аппарата военного атташе при посольстве США. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Контролеры передал начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков.

Напомним, в ночь на 29 декабря резиденцию президента Российской Федерации в Новгородской области атаковал 91 беспилотный летательный аппарат ВСУ. Силы противовоздушной обороны России отразили все дроны противника, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

После нападения пресс-секретарь российского лидера назвал атаку на резиденцию президента РФ терактом против Владимира Путина и усилий Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса. По словам Дмитрия Пескова, атака на резиденцию Путина в Новгородской области является террористическим актом, направленным на срыв переговорного процесса.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#Минобороны России #сша #новгородская область #передача контролеров #резиденция президента РФ #атака на резиденцию Путина
