Трамп заложил расходы на Украину в 2026 году в размере 400 млн долларов

Президент США Дональд Трамп подписал указ об оборонном бюджете страны на 2026 год. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Согласно ему, общие военные расходы составят более 900 млрд долларов. Что касается трат на Украину, то на поддержку Киева заложена сумма в 400 млн долларов.

Соответствующий законопроект был одобрен Сенатом. Как сообщалось ранее, в бюджете зарезервированы средства и для поддержки прибалтийских стран - Латвии, Литвы и Эстонии в размере 175 млн долларов.

Между тем, Трамп неоднократно уверял, что США больше не поддерживают Украину финансово. Сейчас оружие для Киева закупает у Вашингтона Европа за свой счет - прямые поставки отсутствуют.