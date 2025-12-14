МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп заложил расходы на Украину в 2026 году в размере 400 млн долларов

Общий оборонный бюджет США в следующем году составит свыше 900 млрд долларов.
Константин Денисов 19-12-2025 03:36
© Фото: Aaron Schwartz - Pool via CNP, Consolidated News Photos, Globallookpress

Президент США Дональд Трамп подписал указ об оборонном бюджете страны на 2026 год. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Согласно ему, общие военные расходы составят более 900 млрд долларов. Что касается трат на Украину, то на поддержку Киева заложена сумма в 400 млн долларов.

Соответствующий законопроект был одобрен Сенатом. Как сообщалось ранее, в бюджете зарезервированы средства и для поддержки прибалтийских стран - Латвии, Литвы и Эстонии в размере 175 млн долларов.

Между тем, Трамп неоднократно уверял, что США больше не поддерживают Украину финансово. Сейчас оружие для Киева закупает у Вашингтона Европа за свой счет - прямые поставки отсутствуют.

#Украина #сша #Дональд Трамп #прибалтика #Бюджет
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 