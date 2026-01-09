В США пригрозили Британии санкциями из-за планов запретить X

Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна сообщила, что хочет предложить закон, который введет санкции против премьер-министра Великобритании Кира Стармера, если Лондон решит запретить социальную сеть X. По ее словам, ограничения коснутся и всей страны.

Ранее Стармер выразил готовность запретить соцсеть X американского миллиардера Илона Маска. Это случилось после того, как появились сообщения о новой функции в этом сервисе. С ее помощью пользователи начали получать сексуальные изображения, созданные интегрированным искусственным интеллектом Grok.

Британский премьер заявил в радиоэфире, что это неправильно, и X должна взять ситуацию под контроль. По его словам, Ofcom (британский регулятор в сфере медиа) может принять меры, и правительство его поддержит. Он также отметил, что рассматривает все возможные способы решения проблемы.

Ofcom предупреждал создавшую Grok компанию xAI, которая тоже принадлежит Маску, что может начать расследование. Это связано с сообщениями о том, что искусственный интеллект создает «раздевающие» картинки и изображения детей в сексуализированном виде.

Британские СМИ сообщили о случаях, когда Grok по запросам «раздевал» принцессу Уэльскую. В декабре 2025 года британское правительство пообещало запретить дипфейки, заявив, что они вредят психике молодежи. Маск предупредил, что пользователи ИИ за нелегальный контент будут наказаны, как и любые другие нарушители.

У соцсети Х есть проблемы и в Евросоюзе. Там компанию заставляют выплатить 120 миллионов евро штрафа за нарушение закона о цифровых услугах. Х в ответ удалила аккаунт Еврокомиссии.