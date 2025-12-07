МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Х в ответ на штраф 120 млн евро удалила аккаунт Еврокомиссии

Аккаунт Еврокомиссии в соцсети Х удалили за попытку скрытой рекламы штрафа к соцсети
Дарина Криц 07-12-2025 04:48
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Социальная сеть Х, принадлежащая американскому бизнесмену Илону Маску, удалила аккаунт Европейской комиссии. Запрет доступа к нему сопровождает сообщение начальника отдела продуктов соцсети Никиты Бира. Он написал, что ЕК использовала алгоритмы, чтобы продвинуть объявление о многомиллионном штрафе, который наложила на Х.

В комментарии Бир пояснил, что европейское ведомство ввело в заблуждение пользователей, предлагая посмотреть видео, но на самом деле за ссылкой скрывалось объявление о штрафе в 120 миллионов евро.

«Вы вошли в свой неактивный рекламный аккаунт, чтобы воспользоваться уязвимостью нашего редактора объявлений, чтобы опубликовать ссылку, которая вводит пользователей в заблуждение, заставляя их думать, что это видео, и искусственно увеличить охват. X считает, что у всех должно быть равное право голоса. Однако вы решили, что эти правила к вам не относятся. Ваш рекламный аккаунт был удален», - говорится в сообщении сотрудника Х.

Напомним, компанию Маска заставляют выплатить более ста миллионов евро за нарушение закона Евросоюза о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA). Для всех интернет-платформ в ЕС законом определены единые правила.

#Еврокомиссия #соцсеть х #удаление аккаунтов #Скрытая реклама
