Американский президент Дональд Трамп предположил, что лучше разбирался в недвижимости, чем в политике. Об этом он сказал в интервью газете The New York Times.

«Я был действительно хорош в недвижимости. Быть может, я был лучше в сфере недвижимости, чем в политике», - заявил американский лидер.

Трамп напомнил, что по его указанию идет строительство бального зала в Белом доме. Стоимость строительства оценивалась в 200 миллионов долларов, было заявлено, что проект призван расширить возможности президентской резиденции для проведения крупных мероприятий. Новое здание американский лидер назвал «очень красивым». Он добавил, что в дальнейшем его будут благодарить за его возведение.

«Я все улучшаю, я улучшатель. Я отличный специалист в области недвижимости», - подчеркнул президент США.

В июле 2025 года администрация Трампа приняла решение построить в Белом доме бальный зал. Площадь зала составит 8,4 тысяч квадратных метров. Зал сможет вмещать до 650 человек. Строительные работы начались в октябре. Их планируется завершить до окончания второго президентского срока Трампа в январе 2029 года.

Как отмечал президент США, он сумел воплотить в жизнь мечту каждого американского лидера. Все они, по его словам, на протяжении 150 лет желали иметь подобный зал, в том числе для вечеринок и государственных встреч. Кроме того, Трамп подчеркнул, что этот проект реализовывается без затрат налогоплательщиков.