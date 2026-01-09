МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп предположил, что лучше разбирался в недвижимости, чем в политике

Президент США считает, что его будут благодарить за новый бальный зал Белого дома, который возводится по его указанию.
Сергей Дьячкин 09-01-2026 03:15
© Фото: Aaron Schwartz - Pool via CNP, Keystone Press Agency, Global Look Press

Американский президент Дональд Трамп предположил, что лучше разбирался в недвижимости, чем в политике. Об этом он сказал в интервью газете The New York Times.

«Я был действительно хорош в недвижимости. Быть может, я был лучше в сфере недвижимости, чем в политике», - заявил американский лидер.

Трамп напомнил, что по его указанию идет строительство бального зала в Белом доме. Стоимость строительства оценивалась в 200 миллионов долларов, было заявлено, что проект призван расширить возможности президентской резиденции для проведения крупных мероприятий. Новое здание американский лидер назвал «очень красивым». Он добавил, что в дальнейшем его будут благодарить за его возведение.

«Я все улучшаю, я улучшатель. Я отличный специалист в области недвижимости», - подчеркнул президент США.

В июле 2025 года администрация Трампа приняла решение построить в Белом доме бальный зал. Площадь зала составит 8,4 тысяч квадратных метров. Зал сможет вмещать до 650 человек. Строительные работы начались в октябре. Их планируется завершить до окончания второго президентского срока Трампа в январе 2029 года.

Как отмечал президент США, он сумел воплотить в жизнь мечту каждого американского лидера. Все они, по его словам, на протяжении 150 лет желали иметь подобный зал, в том числе для вечеринок и государственных встреч. Кроме того, Трамп подчеркнул, что этот проект реализовывается без затрат налогоплательщиков.

#Дональд Трамп #строительство #Белый дом #Вашингтон #недвижимость #президент США #бальный зал
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 