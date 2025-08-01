Трамп решил построить бальный зал за $200 млн в Белом доме

Администрация президента США Дональда Трампа объявила о планах постройки бального зала на территории Белого дома, стоимость которого оценивается в $200 млн. Проект призван расширить возможности резиденции для проведения крупных мероприятий.

Согласно официальному заявлению, финансирование строительства обеспечат президент Трамп и группа спонсоров.

«Президент Трамп и другие патриотически настроенные спонсоры щедро обязались выделить средства, которые необходимы для строительства этого объекта стоимостью около $200 млн. Секретная служба США обеспечит необходимые меры по усилению безопасности и модификации объекта», - цитирует сообщение администрации ТАСС.

Новый бальный зал построят рядом с восточным крылом Белого дома, возведенным в 1902 году. Его площадь составит около 8 400 квадратных метров, что позволит разместить до 650 гостей во время мероприятий. Для сравнения, на данный момент крупнейшее помещение резиденции - Восточный зал - вмещает лишь 200 человек.

Согласно сообщению, строительные работы начнутся в сентябре 2025 года и завершатся до истечения срока полномочий Трампа.