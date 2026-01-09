МЖД показала расчистку снега на железнодорожных путях

Московская железная дорога (МЖД) показала, как убирают снег с путей и станций. На видео работают специальные машины и железнодорожники. В уборке задействовано больше 4500 человек и 113 машин, говорится в сообщении.

МЖД 9 января объявила, что работает в усиленном режиме из-за снегопада. Техника убирает снег по особому графику, чтобы не мешать поездам. Работники проверяют и чистят системы, которые автоматически управляют движением.

Из-за непогоды некоторые поезда дальнего следования задерживаются. Электрички на МЦД и МЦК ходят по расписанию. Москвичей призвали выбирать метро для поездок по городу до конца дня.

В Москве 9 января идет сильный снег. Власти говорят, что на уборке дорог и улиц работает около 130 тысяч человек и более 15 тысяч машин. За сутки в столице выпало больше половины месячной нормы снега.

По прогнозу МЧС, сильный снегопад продлится до 21:00. В регионе прогнозируется метель, гололед и сильный ветер. За ночь высота сугробов выросла до 31 сантиметра. Это рекорд с начала зимы.