В Белгородской области работают над переходом на резервную генерацию

Продолжается работа для восстановления энерго-, теплоснабжения и водоснабжения.
Владимир Рубанов 09-01-2026 19:20
© Фото: Belkin Alexey news.ru, Global Look Press

В Белгородской области после ночных ракетных обстрелов энергосистемы ситуация остается сложной, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, принимаются меры для перехода на резервную генерацию и восстановления энерго-, теплоснабжения и водоснабжения. Работы ведутся, проблемы фиксируются для сокращения сроков реагирования в будущем.

Глава региона отметил, что на заправках и в банкоматах были очереди. Он заверил, что как только появится резервная электроэнергия, ситуация нормализуется. Баланса топлива в регионе достаточно, наличных денег - тоже, подчеркнул Гладков. По его словам, проблема решится до конца дня.

Власти держат связь с правительством РФ, министрами энергетики и строительства, сказал глава региона. Он добавил, что не было проблем с энергоснабжением у тех владельцев частных домов, кто купил генераторы, сказал глава региона. Работы продолжаются, добавил Гладков.

В результате ночного удара ВСУ по инженерной инфраструктуре в Белгородской области. По утренним данным, 556 тысяч человек остались без электричества в шести муниципальных образованиях. Также почти такое же количество людей - около 556 тысяч - остались без тепла, это коснулось 1920 многоквартирных домов. Кроме того, почти 200 тысяч человек лишились доступа к водоснабжению и водоотведению.

#белгородская область #Водоснабжение #Обстрел #электроснабжение #Электричество #Теплоснабжение #Вячеслав Гладков
