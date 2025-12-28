МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Гладков рассказал о ликвидации последствий ночной атаки на Белгород

Ночью ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду.
Виктория Бокий 09-01-2026 05:13
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Все службы продолжают работы по устранению последствий ракетного обстрела Белгорода. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Глава Белгородской области добавил, что в 7.00 по московскому времени будет собран штаб по сложившейся ситуации. Там будут заслушаны доклады руководителей всех направлений.

«В 7 часов утра проведу штаб по сложившейся ситуации. Заслушаю доклады руководителей всех направлений», - говорится в сообщении.

Ранее Гладков в своем Telegram-канале писал, что ночью ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду. Отмечается, что в результате атаки врага никто не пострадал. Известно только о серьезных повреждениях на одном из объектов городской инфраструктуры.

