Гладков рассказал о ликвидации последствий ночной атаки на Белгород

Все службы продолжают работы по устранению последствий ракетного обстрела Белгорода. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Глава Белгородской области добавил, что в 7.00 по московскому времени будет собран штаб по сложившейся ситуации. Там будут заслушаны доклады руководителей всех направлений.

Ранее Гладков в своем Telegram-канале писал, что ночью ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду. Отмечается, что в результате атаки врага никто не пострадал. Известно только о серьезных повреждениях на одном из объектов городской инфраструктуры.