В Белгородской области 556 тысяч человек остались без света из-за обстрела

Кроме этого, почти 200 тысяч человек находятся без воды и почти такое же количество находятся без тепла в многоквартирных домах.
Дарья Ситникова 09-01-2026 07:20
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: Telegram/vvgladkov

По результатам ночного обстрела по инженерной инфраструктуре Белгородской области 556 тысяч человек остались без электроэнергии, а также почти 200 тысяч находятся без воды и ее снабжения. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

«Ситуация крайне непростая, но я надеюсь, что мы сможем это пройти», - сказал он.

Уточняется, что в шести муниципальных образованиях Белгородской области 556 тысяч человек находятся без электроэнергии. Почти такое же количество находятся без тепла в 1920 многоквартирных домах.

Все аварийные бригады работают на своих местах. Идет подключение резервных мощностей. Восстановительные работы там, где возможно, начнутся и будет понятен ущерб, заключил Гладков.

Сегодня ночью боевики ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду. По предварительным данным, пострадавших нет. Имеются серьезные повреждения на одном из объектов городской инфраструктуры.

