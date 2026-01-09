В Белгородской области 556 тысяч человек остались без света из-за обстрела

По результатам ночного обстрела по инженерной инфраструктуре Белгородской области 556 тысяч человек остались без электроэнергии, а также почти 200 тысяч находятся без воды и ее снабжения. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

«Ситуация крайне непростая, но я надеюсь, что мы сможем это пройти», - сказал он.

Уточняется, что в шести муниципальных образованиях Белгородской области 556 тысяч человек находятся без электроэнергии. Почти такое же количество находятся без тепла в 1920 многоквартирных домах.

Все аварийные бригады работают на своих местах. Идет подключение резервных мощностей. Восстановительные работы там, где возможно, начнутся и будет понятен ущерб, заключил Гладков.

Сегодня ночью боевики ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду. По предварительным данным, пострадавших нет. Имеются серьезные повреждения на одном из объектов городской инфраструктуры.