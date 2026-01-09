МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Вице-президент парламента Франции предложила выйти из НАТО

Депутат критикует действия США в отношении Венесуэлы.
Владимир Рубанов 09-01-2026 18:37
© Фото: NATOpoRusski, Telegram

Вице-президент Национальной ассамблеи Франции Клеманс Гетте, представляющая левую партию «Непокорившаяся Франция», внесла резолюцию о выходе страны из НАТО. Депутат критикует действия США в отношении Венесуэлы.

Гетте выразила несогласие с планами присоединения Гренландии к Соединенным Штатам. Она также подвергла критике позицию Вашингтона в поддержку Израиля во время конфликта в секторе Газа.

США 3 января нанесли удар по Венесуэле, захватили президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес и вывезли их в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что они предстанут перед судом по обвинениям в «наркотерроризме». В суде Мадуро и Флорес заявили о своей невиновности.

МИД России и МИД КНР призвали освободить Мадуро и его жену, осудив действия США как нарушение международного права. Ряд европейских стран также высказали критику в адрес Вашингтона.

Трамп заявлял о необходимости включения Гренландии в состав США, подчеркивая ее стратегическую важность для национальной безопасности, включая вытеснение Китая и России. В Гренландии и Дании отвергают продажу острова, а Трамп не исключил применения военной силы для его контроля.

#в стране и мире #Франция #НАТО #сша #венесуэла #Израиль #Парламент #национальная ассамблея
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 