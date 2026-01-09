Вице-президент парламента Франции предложила выйти из НАТО

Вице-президент Национальной ассамблеи Франции Клеманс Гетте, представляющая левую партию «Непокорившаяся Франция», внесла резолюцию о выходе страны из НАТО. Депутат критикует действия США в отношении Венесуэлы.

Гетте выразила несогласие с планами присоединения Гренландии к Соединенным Штатам. Она также подвергла критике позицию Вашингтона в поддержку Израиля во время конфликта в секторе Газа.

США 3 января нанесли удар по Венесуэле, захватили президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес и вывезли их в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что они предстанут перед судом по обвинениям в «наркотерроризме». В суде Мадуро и Флорес заявили о своей невиновности.

МИД России и МИД КНР призвали освободить Мадуро и его жену, осудив действия США как нарушение международного права. Ряд европейских стран также высказали критику в адрес Вашингтона.

Трамп заявлял о необходимости включения Гренландии в состав США, подчеркивая ее стратегическую важность для национальной безопасности, включая вытеснение Китая и России. В Гренландии и Дании отвергают продажу острова, а Трамп не исключил применения военной силы для его контроля.