США задержали танкер Olina у берегов Тринидада и Тобаго

Судно шло из Венесуэлы под неизвестным флагом и ранее плавало под флагом Сан-Томе и Принсипи.
Владимир Рубанов 09-01-2026 16:26
© Фото: J Jacob, marinetraffic.com

По данным американских официальных лиц, рано утром в пятницу Береговая охрана США поднялась на борт нефтяного судна Olina, пытавшегося обойти блокаду в отношении перевозки нефти из Венесуэлы. Об этом пишет The Wall Street Journal. Это уже пятое задержание судов американцами в этом районе.

Olina - нефтяной танкер, внесенный в санкционные списки США, ЕС и Великобритании за участие в транспортировке нефти, связанной с Венесуэлой, сообщили официальные лица и компания Vanguard. Ранее судно называлось Minerva M и также фигурировало в контексте перевозок российской нефти.

Операция проведена в Карибском море у берегов Тринидада и Тобаго, свидетельствуют данные Vesselfinder. Судно шло из Венесуэлы под неизвестным флагом и ранее (в 2025 году) плавало под флагом Сан-Томе и Принсипи.

В среду американские военные высадились на танкер «Маринера», который покинул прибрежные воды Венесуэлы в связи с введением морской блокады страны и при этом сменил панамский флаг на российский. Представители Белого дома утверждают, что судно входит в «теневой флот» Венесуэлы и использовалось под ложным флагом. В Вашингтоне считают, что танкер не принадлежит ни одной из стран, а его экипаж может быть привлечен к ответственности.

Захват судна осудили Россия и Китай. В Москве потребовали гуманного обращения с находящимися на борту россиянами, соблюдения их прав, а также не препятствовать их возвращению на родину. В пятницу стало известно, что президент США Дональд Трамп принял решение освободить двух россиян из состава экипажа «Маринеры».

#сша #нефть #венесуэла #морская блокада #захват танкера #Тринидад и Тобаго
