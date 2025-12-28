Канцлер ФРГ Фридрих Мерц рассказал о порядке действий по урегулированию конфликта на Украине, который видит наиболее приемлемым.

По его мнению, первым этапом должно стать перемирие. За ним должны последовать «гарантии безопасности» для Украины. А затем, считает Мерц, должно быть заключено долгосрочное мирное соглашение с Россией.

«И все это невозможно без согласия Москвы, а от него, по-видимому, мы еще довольно далеки», - заявил канцлер.

По словам Мерца, никто в Европейском союзе или за его пределами не считает, что нужно вмешиваться в конфликт. Он подчеркнул, что сейчас обсуждаются только меры по прекращению огня и «военному обеспечению мира».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, что размещение на территории Украины западных войск и военных объектов будет воспринято как интервенция, которая угрожает безопасности РФ. Если такие объекты появятся, ВС РФ будут рассматривать их как законные цели для ударов. Эти предупреждения уже неоднократно делались на самом высоком уровне, и они остаются в силе, подчеркнули в МИД.

Захарова напомнила позицию России, что конфликт можно решить мирным путем, если устранить его причины. Это означает, что Украина должна вернуться к нейтральному статусу, отказаться от участия в военных блоках, разоружиться и прекратить пропаганду нацизма. Киев должен уважать языковые, культурные и религиозные права всех людей, включая этнических русских и представителей других национальностей.