МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Мерц рассказал о порядке действий «многонациональных сил» на Украине

По словам канцлера Германии ключевым этапом должно стать долгосрочное мирное соглашение с Россией, без согласия которой невозможно осуществить и другие действия.
Сергей Дьячкин 09-01-2026 03:39
© Фото: IMAGO, dts Nachrichtenagentur, Global Look Press

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц рассказал о порядке действий по урегулированию конфликта на Украине, который видит наиболее приемлемым.

По его мнению, первым этапом должно стать перемирие. За ним должны последовать «гарантии безопасности» для Украины. А затем, считает Мерц, должно быть заключено долгосрочное мирное соглашение с Россией.

«И все это невозможно без согласия Москвы, а от него, по-видимому, мы еще довольно далеки», - заявил канцлер.

По словам Мерца, никто в Европейском союзе или за его пределами не считает, что нужно вмешиваться в конфликт. Он подчеркнул, что сейчас обсуждаются только меры по прекращению огня и «военному обеспечению мира».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, что размещение на территории Украины западных войск и военных объектов будет воспринято как интервенция, которая угрожает безопасности РФ. Если такие объекты появятся, ВС РФ будут рассматривать их как законные цели для ударов. Эти предупреждения уже неоднократно делались на самом высоком уровне, и они остаются в силе, подчеркнули в МИД.

Захарова напомнила позицию России, что конфликт можно решить мирным путем, если устранить его причины. Это означает, что Украина должна вернуться к нейтральному статусу, отказаться от участия в военных блоках, разоружиться и прекратить пропаганду нацизма. Киев должен уважать языковые, культурные и религиозные права всех людей, включая этнических русских и представителей других национальностей. 

#Украина #Мария Захарова #МИД РФ #ФРГ #Фридрих Мерц #канцлер фрг #Киевский режим
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 