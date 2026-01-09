МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Верховный лидер Ирана обратился к молодежи на фоне протестов

Минувшей ночью ситуация в Иране резко обострилась, на улицах столицы слышна стрельба, повсюду тысячи протестующих.
Ян Брацкий 09-01-2026 13:30
© Фото: Iranian Supreme Leader'S Office Keystone Press Agency Global Look Press

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал граждан к единству на фоне масштабных протестов. В своем обращении он отдельно высказался в адрес молодых людей. Трансляцию речи лидера вела гостелерадиокомпания страны.

«Дорогие молодые люди, сохраняйте готовность и единство. Единая нация победит любого врага», - сказал Хаменеи на встрече с населением в Тегеране.

Хаменеи также отметил, что демонстранты уродуют городские улицы. Комментируя угрозы президента США Дональда Трампа нанести удары по Ирану в случае «убийств участников беспорядков», Хаменеи напомнил, что у Штатов руки запятнаны кровью более тысячи иранцев.

Минувшей ночью ситуация в Иране резко обострилась. В столице республики слышна стрельба, на улицах тысячи протестующих. В результате беспорядков уже погибли и пострадали более 30 человек. Погромщики нападают на сотрудников полиции, среди которых также есть жертвы. Бунтовщики жгут автомобили и покрышки.

На этом фоне Госдепартамент США обновил свои рекомендации по поездкам за границу. Американцам «ни при каких условиях» не рекомендуется посещать Иран. Также в списке по-прежнему Россия, Украина и Белоруссия. По мнению Госдепа, в перечисленных странах существует серьезная угроза для безопасности людей.

